В центре Челябинска закроют пекарню «Поль Бейкери»

Владельцы кафе планируют переезд в ЖК «Ньютон»

Владельцы кафе-пекарни «Поль Бейкери», работающей по франшизе, за 2,3 млн рублей продают заведение, расположенное на пересечении улиц Карла Маркса и Свободы в Челябинске. Объявление об этом появилось на Avito. Собственники планируют переезд на Северо-Запад — в жилой комплекс «Ньютон». Управляющая «Поль Бейкери» Елена Хващевская рассказала корреспонденту ИА «Первое областное», что причиной такого решения стало неудачное расположение заведения.

«Мы работаем в здании, где много офисных помещений, и люди к нам приходят на обед. Так как мы работаем по франшизе, у нас маленький ассортимент предложений, и в условиях франшизы изменить мы его не можем. Плюс акцент больше сделан на завтраки и выпечку, а гости хотят полноценные обеды. На этом месте больше подойдет кафе с обедами, бизнес-ланчами. Мы будем открываться в „Ньютоне“, это больше наш формат», — рассказала Елена Хващевская.

Открытие «Поль Бейкери» в «Ньютоне» владельцы планируют в апреле 2022-го, сейчас в помещении идет ремонт. Прежнее место находится в аренде у заведения, собственники продают часть оборудования и «наработанное клиентское место». По словам управляющей, претенденты на покупку заведения уже есть, хоть и в небольшом количестве.





Елена Хващевская отметила, что сотрудники и владельцы не сомневаются в быстром наращивание клиентской базы на новом месте, поскольку в спальном районе есть спрос на такой формат заведений, к тому же пекарня «Поль Бейкери» известна многим в городе. На пересечении улиц Карла Маркса и Свободы кафе работает пять лет, также на улице Лесопарковой, 5к1 кафе действует восемь лет.

«Поль Бейкери» — сеть кафе-пекарен ресторанной группы «Малахит», созданной в Екатеринбурге. Первую пекарню открыли в 2005 году, франшизу запустили в 2012-м. Сейчас в девяти городах России работает 42 пекарни.