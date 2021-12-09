Роспотребнадзор назвал основные симптомы при заражении «омикроном»

Новый штамм коронавируса уже в России, но до Челябинской области пока не дошел

Роспотребнадзор назвал основные симптомы нового штамма коронавируса «омикрон», который проник в Россию на прошлой неделе, сообщает в четверг, 9 декабря, РИА Новости.

«Основные симптомы при заражении „омикроном“ — это выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита», — рассказала нашим коллегам эксперт Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Однако эти симптомы могут сопровождаться типичными для коронавирусной инфекции поражениями легких и других органов. У детей также возможно появление сыпи.

Пока в России выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». По оценке местных экспертов, до Челябинской области он пока не дошел.

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