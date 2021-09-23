Еще 367 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 23 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели 13 426 ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 367 положительных результатов, среди заболевших один школьник. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 94 тысячи 901 человек.

На лечении остаются 9 тысяч 422 пациента. Накануне из больниц выписали 273 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 80 тысяч 939 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 20 скончавшихся пациентах с коронавирусом накануне.

Между тем коронавирусом во время третьей волны пандемии довольно часто болеют дети, даже новорожденные. Неонатолог рассказал, как понять, что ковидом заразился малыш, только что появившийся на этот свет.

Этой осенью гражданам угрожают сразу две опасные инфекции. А пока медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».



А столичные туроператоры начали предлагать российским туристам вакцинные туры: граждане могут купить заграничную поездку на несколько дней и сделать прививку от коронавируса зарубежной вакциной.