На туристическом рынке России новое предложение. Туроператоры предлагают вакцинные туры за рубеж, во время которых россияне могут привиться иностранной вакциной, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Предложение появилось из-за того, что российскии препарат «Cпутник V» до сих пор не получил одобрение Всемирной организации здравоохранения. А это значит, что российский сертификат о вакцинации с QR-кодом до сих пор не признают во многих странах. Из-за этого наши привитые граждане могут столкнутся с рядом ограничений и необходимостью проходить дорогой ПЦР-тест.
Чаще всего для вакцинации россиянам предлагают поехать в Сербию, где можно привиться вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm. Или в Германию, где прививают Pfizer/BioNTech и вакциной Johnson&Johnson.
Но до Челябинской области эта практика пока не дошла.
«Южноуральцы пока не делают такие запросы. Впервые слышу об этом от журналистов. Возможно, позже этот тренд дойдет и до нас, но пока вакцинных туров с вылетом из Челябинска нет. Думаю, что такие поездки востребованы у тех, кто очень часто выезжает за границу на отдых или по работе и должен предъявлять документ о вакцинации определенной вакциной», — рассказала Первому областному информагентству президент Челябинской Ассоциации туроператоров Инна Лобода.
Напомним, в России начались испытания по одновременному введению вакцин от ковида и гриппа. Этой осенью гражданам угрожают сразу две опасные инфекции. А пока медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».