Туроператоры начали предлагать россиянам вакцинные туры за рубеж

Но до Челябинска этот тренд пока не дошел

На туристическом рынке России новое предложение. Туроператоры предлагают вакцинные туры за рубеж, во время которых россияне могут привиться иностранной вакциной, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Предложение появилось из-за того, что российскии препарат «Cпутник V» до сих пор не получил одобрение Всемирной организации здравоохранения. А это значит, что российский сертификат о вакцинации с QR-кодом до сих пор не признают во многих странах. Из-за этого наши привитые граждане могут столкнутся с рядом ограничений и необходимостью проходить дорогой ПЦР-тест.

Чаще всего для вакцинации россиянам предлагают поехать в Сербию, где можно привиться вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm. Или в Германию, где прививают Pfizer/BioNTech и вакциной Johnson&Johnson.

Но до Челябинской области эта практика пока не дошла.

«Южноуральцы пока не делают такие запросы. Впервые слышу об этом от журналистов. Возможно, позже этот тренд дойдет и до нас, но пока вакцинных туров с вылетом из Челябинска нет. Думаю, что такие поездки востребованы у тех, кто очень часто выезжает за границу на отдых или по работе и должен предъявлять документ о вакцинации определенной вакциной», — рассказала Первому областному информагентству президент Челябинской Ассоциации туроператоров Инна Лобода.

Напомним, в России начались испытания по одновременному введению вакцин от ковида и гриппа. Этой осенью гражданам угрожают сразу две опасные инфекции. А пока медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».