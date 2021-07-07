Для вакцинированных и переболевших россиян отменили ПЦР‑тест при возвращении из‑за границы

Остальные граждане РФ будут сдавать один тест вместо двух

Россиянам, возвращающимся из-за границы, необходимо будет сдать анализ на коронавирус один раз вместо двух, как было ранее. При этом привитым или переболевшим COVID-19 проходить исследование не потребуется. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации 6 июля.

«При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется»,— говорится в документе.

Те граждане, кто не болел и не прививался, в течение трех дней со дня возвращения в Россию должны сдать один тест и до получения его результата соблюдать режим изоляции.

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня, 7 июля.