В Челябинской области переболевшие коронавирусом могут пройти диспансеризацию повторно

Это поможет выявить опасные осложнения после перенесенной инфекции

С 1 июля в Челябинской области началась углубленная диспансеризация пациентов, перенесших ковид. Она поможет выявить опасные осложнения после болезни. Если кто-то уже успел пройти диспансеризацию раньше, в поликлинику можно обратиться повторно. Об этом журналисту ИА «Первое областное» рассказали в Челябинском областном центре медицинской профилактики.

«Минздрав России рекомендует проходить углубленную диспансеризацию не раньше чем через два месяца после болезни. Причем углубленное обследование могут пройти даже те, кому диагноз не выставляли официально, — кто только подозревает, что болел ковидом. Обратиться к медикам могут даже те пациенты, кто уже проходил диспансеризацию в этом году. Такие люди имеют право обратиться к медикам повторно и сдать дополнительные анализы», — говорит пресс-секретарь центра медпрофилактики Василиса Кузнецова.





Углубленная диспансеризация позволит медикам изучить, насколько сильно ковид влияет на организм человека, а заодно помочь пациенту в реабилитации после болезни.

«Пациент сначала заполняет анкету, из которой мы узнаем, снизилось или не снизилось качество его жизни. Потом человеку обязательно измерят уровень кислорода в крови. Проведут спирометрию, рентгенографию, исследование крови. Для перенесших ковид расширен биохимический спектр анализов. Включен Д-димер — показатель свертываемости крови. Мы знаем, что очень часто бывают тромбозы после перенесенной коронавирусной инфекции. И если какие-то изменения в этих исследованиях находят, то пациент переводится на второй этап, на котором предусмотрено проведение компьютерной томографии, эхокардиографическое исследование, дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей», — рассказала Ольга Агеева.

По итогам углубленной диспансеризации человеку предложат программу реабилитации.