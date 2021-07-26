Еще 324 человека заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 26 июля 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 324 положительных результата. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 73 тысячи 289 человек. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне, 25 июля, скончались 12 пациентов с коронавирусом. Все они умерли непосредственно от новой инфекции. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3 тысячи 336 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 5 046 человек. С начала пандемии болезнь победили 64 тысячи 872 южноуральца. В воскресенье из ковидных больниц выписали 208 пациентов.

В минувшие выходные в ТРК Челябинской области привились около двух тысяч южноуральцев. Высокие показатели вакцинации связаны с тем, что во второй половине июля регион получил несколько больших партий вакцины от коронавируса.



Между тем непривитых южноуральцев планируют отстранять от работы без сохранения зарплаты. Соответствующее поручение дали Минтруд РФ и Роспотребнадзор.



Несмотря на большое количество вновь заболевших ситуация в регионе остается стабильной. Власти области делают все возможное, чтобы сохранить плановую медицину, и пока не намерены открывать новые ковидные базы.

Между тем средний возраст пациентов ковидной реанимации в Челябинской области снизился до 45 лет. Основную массу болеющих составляют люди трудоспособного возраста.