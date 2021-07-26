Почти две тысячи человек привились от коронавируса в ТРК Челябинской области

Вакцинация защищает от тяжелых форм COVID‑19

В минувшие выходные в ТРК Челябинской области привились около двух тысяч южноуральцев, сообщает в понедельник, 26 июля, пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Во время выездных акций 24 и 25 июля прививку от коронавируса поставили 1898 южноуральцев», — замечают в пресс-службе.

Высокие показатели вакцинации связаны с тем, что во второй половине июля регион получил несколько больших партий вакцины от коронавируса.

Именно вакцинация остается сегодня единственным надежным способом уберечь себя от тяжелого течения болезни.

Между тем непривитых южноуральцев планируют отстранять от работы без сохранения зарплаты. Соответствующее поручение дали Минтруд РФ и Роспотребнадзор.

