Двое копейчан скрываются от заключения под карантин

В городе уже есть два подтвержденных случая коронавируса.

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В Копейске Челябинской области мужчина и женщина, вернувшиеся из европейских стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, не желают проходить карантин. Кроме того, как пишет издание «Копейский рабочий», обнаружено ещё несколько человек с коронавирусной инфекцией.

Так, вернувшийся из Австрии мужчина 10 дней честно выдерживал карантин, и на 10 день пропал. Скорее всего, копейчанин уехал за пределы России, и сейчас его разыскивают как полиция, так и сотрудники миграционной службы.

Хуже дела обстоят с женщиной, вернувшейся из Чехии. Она не открывает дверь ни полиции, ни медикам, анализы у неё не собраны, и к тому же неизвестно, дома она находится или нет.

Кроме того, как пишет издание, на заводе имени Кирова работали два человека с коронавирусом, сейчас они оба находятся на самоизоляции.

Отметим, что в Санкт-Петербурге уже возбудили уголовное дело на мужчину, который нарушил режим самоизоляции, по статьям 30 «приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 236 УК РФ «нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Под эти же статьи может попасть и сотрудница прокуратуры Металлургического района Челябинска: женщина несколько дней ходила на работу, зная, что её вернувшийся из Италии супруг плохо себя чувствует.

Напомним, на предстоящей неделе Госдума примет в трёх чтениях законопроект об ужесточении мер для тех, кто нарушает режим самоизоляции.