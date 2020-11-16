Коронавирус нашли ещё у 210 южноуральцев

За сутки из больниц выписано всего 27 человек.

Пятый день подряд в Челябинской области выявляется более 200 суточных больных коронавирусом. По официальной информации министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, 16 ноября, на Южном Урале — 210 новых заболевших. За этот же период из больниц было выписано 27 человек, а среди новых заболевших нет школьников.



«Больных COVID-19 — 6 342 человека. Всего 16 177 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Для пяти человек коронавирус стал причиной смерти. Ещё у троих он был выявлен как сопутствующее заболевание. Отметим, что самому молодому южноуральцу, скончавшемуся непосредственно от COVID-19, было 47 лет.

«За прошедшие сутки умерло 8 человек. От COVID-19: пациент, 82 года; пациент, 75 лет; пациент, 47 лет; пациентка, 77 лет; пациент, 54 года. От других причин: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 71 год; гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 63 года; инфаркт головного мозга, отёк головного мозга, ковид сопутствующий — пациент, 80 лет»,— добавили в Минздраве.

Добавим, что всего за время пандемии было проведено 918 997 исследований методами ИФА и ПЦР на COVID-19. За прошедшие сутки было сделано 7 292 тестов.

Напомним, до 27 декабря в Челябинской области действует режим повышенной готовности.