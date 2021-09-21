Почему после коронавируса нельзя есть сладкое

От каких продуктов нужно воздержаться в период выздоровления

Врачи отмечают, что до 70% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, страдают от постковидного синдрома. Избавиться от изнуряющего состояния можно быстрее, если отказаться от некоторых продуктов питания.

«Постковидный синдром характеризуется рядом признаков COVID-19, сохраняющихся на протяжении недель или месяцев после выздоровления. Даже при лабораторно подтвержденном отсутствии вируса в организме пациент может жаловаться на излишнюю утомляемость, ломоту тела, головные боли, сбои обонятельных и вкусовых рецепторов», — говорят медики.

Нередко при постковидном синдроме человеку приходится брать новый больничный, поскольку он не может полноценно трудиться. Виной всему является возросшая воспалительная активность в организме, поэтому питаться нужно продуктами, способными уменьшить это воспаление, а также отказаться от еды, усугубляющей его.

Важно существенно сократить потребление сахара, сладостей и прочей еды, провоцирующей скачки глюкозы. Не стоит есть красное мясо, переработанные мясные изделия, подсолнечное и кукурузное масла, маргарин и подобные продукты. Полезно будет разнообразить меню пищей, богатой жирными кислотами омега-3, — сардинами, лососем, сельдью и другой жирной рыбой, оливковым маслом, а также овощами и фруктами (не очень сладкими), кисломолочными продуктами, а еще овсом и гречкой.