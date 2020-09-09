Коронавирус выявили у 15 000 южноуральцев

За сутки зафиксировано 77 новых случаев при 45 выписанных.

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Число больных коронавирусом в Челябинской области превысило 15 000 человек. По данным регионального Министерства здравоохранения на утро среды, 9 сентября, COVID-19 подтвердился у 15 072 южноуральцев, из них за сутки вирус выявлен у 77 человек. При этом, по официальной статистике, лечение от инфекции продолжают 2 700 жителей Челябинской области.



«За прошедшие сутки выписаны 45 человек. Всего 11924 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 533 661. За прошедшие сутки — 3 247 тестов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

У пяти погибших жителей региона за прошедшие сутки COVID-19 был выявлен как сопутствующее заболевание. Все умершие были старше 65 лет, а самым возрастным из них — 73-летний мужчина.

«За прошедшие сутки умерло 5 человек. От COVID-19 — 0 пациентов. От других причин: сахарный диабет, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, ковид сопутствующий — пациентка, 79 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 67 лет; диффузный атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь с поражением сердца, ковид сопутствующий — пациент, 67 лет; ишемическая кардиомиоптия, кардиосклероз, атеросклероз, ковид сопутствующий — пациент, 73 года; сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 70 лет»,— добавили представители ведомства.

Напомним, что на данный момент в регионе не снят режим повышенной готовности. Он действует до 20 сентября. Также продолжает работу и обязательный масочный режим в общественных местах Челябинской области. По всем вопросом о коронавирусе южноуральцы могут обратиться на горячую линию Минздрава: 8 (351) 240-15-16.