Всего 5 человек выписали из ковидных госпиталей за прошедшие сутки

Еще четверо жителей Челябинской области с диагнозом СOVID-19 скончались.

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По официальным данным минздрава, общее число больных коронавирусом в Челябинской области возросло до 14 401 человек. Количество подтверждённых случаев за сутки составило 73 южноуральца. При этом из больницы были выписаны всего 5 человек.



«Больных COVID-19 — 2707 человек. За прошедшие сутки выписаны 5 человек. Всего 11283 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 503 515. За прошедшие сутки — 3120 тестов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

За минувшие сутки скончались 4 человека с коронавирусом. Из них болезнь в качестве основной была выявлена у двух пациентов, мужчины и женщины. Умершие были младше 50 лет.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19: пациент, 49 лет; пациентка, 37 лет. От других причин: постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет, ковид сопутствующий — пациент, 74 года; хроническая обструктивная болезнь лёгких, атеросклероз, ковид сопутствующий — пациент, 71 год»,— добавили представители ведомства.

Напомним, до 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, рекомендующий гражданам старше 65 продолжать соблюдение самоизоляции. По всем вопросам о коронавирусе южноуральцы могут обратиться на телефоны горячей линии: 8 (351) 240-15-16 и 8 (800) 201-41-88.