От COVID-19 умерла 92-летняя жительница Челябинской области

До 14 000 возросло число больных инфекцией в регионе за последние сутки.

Послушать 00:00

Число подтверждённых случаев коронавируса в Челябинской области возросло до 14 030. Из них, по данным областного министерства здравоохранения, 73 было выявлено к утру среды, 26 августа. Лечение от инфекции продолжает 2 717 жителей, а за 24 часа выписано 146 пациентов.



«Всего 10922 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 486 413. За прошедшие сутки — 3929 тестов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

В прошедшие сутки умерло пять человек с коронавирусом. Одна из пациенток — 92-летняя женщина, погибла от самого COVID-19, у ещё четырёх человек инфекция была обнаружена в качестве сопутствующего заболевания. Отметим, что по данным минздрава, все погибшие старше 70 лет.

«За прошедшие сутки умерло 5 человек. От COVID-19: пациентка, 92 года. От других причин: атеросклероз, прогрессирующая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 71 год; острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 94 года; острый инфаркт миокарда, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациент, 76 лет; ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь с поражением сердца и почек, ковид сопутствующий — пациентка, 80 лет»,— добавили представители ведомства.

Отметим, что до 6 сентября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. При этом с прошлой неделе разрешено посещение массовых мероприятий. Заполняемость должна составлять не более 35% от общей вместимости.