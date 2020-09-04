Мужчина умер во время игры в хоккей в Челябинске

Ему стало плохо прямо в Ледовом дворце «Уральская молния».

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В Челябинске мужчина скончался в Ледовом дворце «Уральская молния». Во время вечернего сеанса вчера, 3 сентября 2020 года, одному из посетителей Ледового дворца стало плохо. Мужчина, игравший в хоккей, потерял сознание.

«55-летнему мужчине стало плохо, когда он катался на льду. Он упал, сотрудники „Уральской молнии“ вызвали бригаду скорой помощи. В это время они начали делать сердечно-легочную реанимацию. Бригада прибыла на место за 11 минут», — начальник Управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова.

Сотрудники прибывшей скорой медицинской помощи начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Несмотря на все действия медиков, спасти посетителя «Уральской молнии» не удалось.