У шести юноуральских школьников за сутки выявили коронавирус

Всего в регионе за последние 24 часа — 81 новый случай заражения.

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В Челябинской области, по официальным данным оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлен 81 человек с коронавирусом, 6 из них — школьники. Общее число больных за весь период пандемии, на утро пятницы, 25 сентября, составляет 16 329 человек, сообщает министерство здравоохранения региона.



«Больных COVID-19 — 3 166 человек. За прошедшие сутки выписаны 44 человека. Всего 12659 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 594 964. За прошедшие сутки — 4 588 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 1», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

У трёх погибших за прошедшие сутки в организме был выявлен коронавирус. Двое из них скончались непосредственно от заболевания, это 52-летняя женщина и 46-летний мужчина. Ещё у одного погибшего COVID-19 был выявлен как сопутствующая болезнь.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека. От COVID-19: пациентка, 52 года; пациент, 46 лет. От других причин: хроническая обструктивная болезнь лёгких, сахарный диабет, ковид сопутствующий» — пациент, 73 года»,— добавили представители минздрава.

Отметим, что в Челябинской области продолжают действовать режим повышенной готовности, который продлён до 4 октября, и обязательный масочный режим в общественных местах. Также людям старше 65 лет рекомендуется продолжать самоизоляцию.