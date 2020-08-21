154 выписанных и 73 заражённых: минздрав опубликовал статистику по COVID-19

От коронавируса умерла 34-летняя женщина.

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154 жителя Челябинской области вылечились от коронавируса за прошедшие сутки. По официальным данным оперативного штаба, количество выписанных после COVID-19 пациентов вновь превысило число суточных подтверждённых случаев. За прошедшие 24 часа с инфекцией в больницы Южного Урала поступили 73 человека, а общее число заражённых ха весь период пандемии увеличилось до 13 669.



«Больных COVID-19 — 3 095 человек. За прошедшие сутки выписаны 154 человека. Всего 10 205 пациент выздоровел и выписан из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 468 326. За прошедшие сутки — 3 247 тестов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Коронавирус забрал жизни 4 человек в минувшие сутки. У одной из умерших COVID-19 стал основной причиной смерти, непосредственно от инфекции умерла 34-летняя женщина. У трёх остальных вирус был выявлен в качестве побочного заболевания.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19: пациентка, 34 года. От других причин: гипертоническая болезнь с поражением сердца, прогрессирующая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 63 года; гипертоническая болезнь с поражением сердца и почек, хроническия сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 88 лет; хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 84 года»,— добавили представители ведомства.

До воскресенья, 23 августа, Челябинская область живёт в режиме повышенной готовности. Однако на этой неделе руководством региона подписано постановление об снятии очередных ограничений. Так, уже сейчас можно посещать массовые мероприятия с заполнением в 30 — 35% от вместимости помещения, а с 1 сентября в регионе откроются кинотеатры.