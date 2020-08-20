Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» заболел коронавирусом

Контрольный матч с «Трактором» был отменён по этой причине.

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Причиной отмены контрольного матча между «Автомобилистом» и «Трактором», который должен был состоятся сегодня, 20 августа, стал коронавирус у главного тренера екатеринбуржцев Билла Питерса. Об этом ранее сообщил спортивный директор клуба Олег Гросс.



«Диагноз у главного тренера подтвержден, заболевание проходит бессимптомно», — сообщает ТАСС со ссылкой на Олега Гросса.

Напомним, «Автомобилист» стал третьей командой за последние два дня, которую коснулся коронавирус. Первой об инфекции сообщила Новосибирская «Сибирь», в которой заболели 11 человек. Команда снялась с розыгрыша Кубка губернатора Челябинской области. Затем о болезни рассказали представители «Амура».

Все 3 клуба были участниками предсезонного Мемориала памяти Ивана Ромазана в Магнитогорске. При этом в «Металлурге», который проводил матчи со всеми тремя клубами, на данный момент не выявлено болезни. Несмотря на это, до 1 сентября, ДЮСШ «сталеваров» перешла на дистанционный режим работы. Представители хоккейной школы сообщили, что решение было принято, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Отметим, что «Автомобилист», должен стать участником Кубка губернатора Челябинской области, стартующего на этих выходных. Пока команда из Екатеринбурга не заявила о снятии с турнира.