За 13,5 тысяч перешагнуло число больных COVID-19 на Южном Урале

199 человек было выписано за прошедшие сутки.

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Число больных коронавирусом в Челябинской области официально перешагнуло за 13,5 тысяч. По данным министерства здравоохранения, за прошедшие сутки инфекция подтвердилась ещё у 73 человек, а всего за период пандемии COVID-19 в регионе заболел 13 521 житель.



«Больных COVID-19 — 3 225 человек. За прошедшие сутки выписаны 199 человек. Всего 9 935 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 461 469. За прошедшие сутки — 2 880 тестов»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

На стабильном уровне сохраняется и смертность людей с COVID-19. По данным минздрава, за прошедшие сутки умерли 4 человека с вирусом, при этом у всех он был выявлен как сопутствующее заболевание. Самым младшим из умерших стал 61-летний мужчина.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: легочный кандидоз, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, ковид сопутствующий — пациент, 91 год; хронический лимфолейкоз, ковид сопутствующий — пациентка, 73 года; атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 67 лет; сахарный диабет с множественными осложнениями, постинфарктный кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациент, 61 год»,— добавили представители минздрава.

До 23 августа в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Также запрещено посещение массовых мероприятий и продолжает действовать масочный режим.