В Челябинской области за сутки от коронавируса скончались 7 пациентов

Обновлённую статистику опубликовал региональный Минздрав.

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирус подхватили 211 человек. Всего с начала пандемии в регионе официально зафиксировано 23102 случая заболевания COVID-19. Школьников среди заболевших нет. Подробнее рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах с подтверждённым диагнозом остаются 6167 человек. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— уточнили в ведомстве.

За сутки в регионе выздоровели 65 человек, всего из больниц выписано 16150 пациентов. Классов, закрытых на карантин из-за коронавируса, в Челябинской области нет.

«За прошедшие сутки умерло 7 человек. От COVID-19: пациентка, 81 год; пациент, 82 года; пациент, 84 года; пациент, 66 лет; пациент, 53 года; пациент, 80 лет; пациент, 69 лет»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

Всего с начала пандемии коронавируса медики провели 911705 исследований. За последние сутки протестировано 7267 южноуральцев.