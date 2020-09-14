Пять новых случаев коронавируса выявлено среди школьников Челябинской области

На утро 14 сентября подтверждены 15 455 заболеваний по всему региону.

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Ещё 5 школьников заболели коронавирусом в Челябинской области за последние сутки. Они стали частью 73 южноуральцев, у которых в прошедшие сутки подтвердился COVID-19. Общее же число инфицированных за весь период пандемии, согласно официальным данным, составляет 15 455 человек. Отметим, несмотря на рост числа заболевших среди школьников, в регионе на карантин по-прежнему закрыты только 4 класса, сообщили в минздраве.



«Больных COVID-19 — 2 803 человек. За прошедшие сутки выписаны 47 человек. Всего 12 186 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 551 594. За прошедшие сутки — 2 808 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 4»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе регионального минздрава.

За прошедшие сутки умерли 2 человека с коронавирусом. У обоих инфекция была выявлена как сопутствующее заболевание, добавили в минздраве. Все погибшие были старше 80 лет.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека. От COVID-19 — 0 пациентов. От других причин: хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертоническая болезнь с поражением сердца, ковид сопутствующий — пациент, 82 года; гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий и аорты, ковид сопутствующий — пациентка, 86 лет»,— добавили представители минздрава Челябинской области.

Отметим, до 20 сентября в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности. Он несёт в себе ряд ограничений, главное из которых — обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах. Напомним, меру несколько раз продлевало региональное правительство. На данный момент неизвестно, сохранится ли она после 20 сентября.