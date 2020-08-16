78 южноуральцев заразились коронавирусом за сутки

Четыре пациента с COVID-19 скончались.

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Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться стабильной в Челябинской области. За последние сутки выявлено 78 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 13 299 случаев заболевания инфекцией. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«На утро 16 августа в Челябинской области 3456 пациентов остаются в инфекционных больницах на лечении. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. 42 человека переведены в больницы других регионов по месту прописки»,— уточнили в ведомстве.

Четверо человек с коронавирусом умерло за минувшие сутки. Всего с начала пандемии с инфекцией скончались 306 южноуральцев.

«Умерли от других причин: постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 71 год; ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз (ковид сопутствующий) — пациент, 82 года; острый инфаркт миокарда (ковид сопутствующий) — пациентка, 92 года; рак, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 68 лет»,— добавили в областном Минздраве.

За последние сутки выздоровело 34 пациента, всего с начала пандемии коронавируса в Челябинской области выздоровело 9494 человека.

Также в Минздраве сообщили, что всего в регионе проведено 456 719 тестов методами ИФА и ПЦР, 2860 из них — за последние сутки.