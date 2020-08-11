Минздрав выявил 88 случаев коронавируса за прошедшие сутки

Общее число больных приближается к 13 000.

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Ещё 88 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Челябинской области за прошедшие сутки. По данным министерства здравоохранения региона на утро вторника, 11 августа, общее число больных COVID-19 достигло значения в 12 891 человек. Из них лечатся от вируса 3 714 южноуральцев.



«За прошедшие сутки выписано 60 человек. Всего 8 847 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 434 841. За прошедшие сутки — 3 131 тестов»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

COVID-19 был обнаружен в организме 4 погибших. У всех он стал сопутствующей к основному дигнозу причиной смерти. Самым молодым из умерших был 48-летний мужчина, который скончался от гипертонической болезни.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19: пациент, 68 лет. От других причин: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, атеросклероз аорты, ковид сопутствующий — пациент, 48 лет; диффузный очаговый кардиосклероз, сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 74 года; постинфарктный кардиосклероз, стенозирующий атеросклероз, ковид сопутствующий — пациент, 62 года»,— отметили в минздраве.

Напомним, до 23 августа в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Также во всех общественных местах региона необходимо носить средства индивидуальной защиты. Под запретом посещение массовых мероприятий. Гражданам от 65 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию.