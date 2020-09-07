69 больных и 7 выписанных: минздрав опубликовал статистику за прошедшие сутки

Общее число заболевших в Челябинской области приближается к 15 000.

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Общее число больных коронавирусом на Южном Урале приближается к 15 000. По официальным данным регионального министерства здравоохранения, на утро понедельника, 7 сентября, в регионе зарегистрировано 14 920 случаев заражения.



Из них 69 — за прошедшие сутки. При этом низок показатель выздоровления, за этот же период из больниц выписали лишь 7 пациентов, сообщили сайту «Первый областной» представители минздрава области.

«Больных COVID-19 — 2 620 человек. За прошедшие сутки выписаны 7 человек. Всего 11 862 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 527 313. За прошедшие сутки — 2 801 тестов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

На стабильном уровне по данным оперативного штаба держится и показатель смертности. Согласно официальной статистике за сутки скончались 3 человека, у всех COVID-19 был в качестве сопутствующего заболевания. Самой молодой из умерших стала 63-летняя пациентка.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека. От COVID-19 — 0 пациентов. От других причин: диффузный атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 80 лет; хроническая обструктивная болезнь лёгких, хронический бронхит, ковид сопутствующий — пациент, 91 год; острый лейкоз, ковид сопутствующий — пациентка, 63 года»,— добавили представители ведомства.

Напомним, в регионе, до 20 сентября действует режим повышенной готовности. Распоряжение в минувшую пятницу подписал Алексей Текслер. По всем вопросам о коронавирусе действует телефон горячей линии минздрава: 8 (351) 240-15-16.