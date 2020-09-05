79 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

В больницах остаются более 2600 пациентов.

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На утро 5 сентября в Челябинской области официально зарегистрировано 14778 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки положительный результат показали 79 тестов. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в городских больницах Челябинской области находятся 2629 пациентов. Они получают всё необходимое лечение. 42 человека переведены в больницы других регионов по месту прописки»,— уточнили в ведомстве.

Всего с начала пандемии COVID-19 выздоровело 11718 человек, 70 из них — за последние сутки. Однако статистика смерти пациентов с коронавирусом остаётся по-прежнему высокой.

«Всего за последние сутки скончалось 4 человека. От других причин: ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациентка, 69 лет; ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 71 год; сердечно-легочная недостаточность, ожирение (ковид сопутствующий) — пациентка, 67 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациент, 82 года»,— добавили в пресс-службе Минздрава.

Всего с начала эпидемии в Челябинской области проведено 521011 тестов методами ИФА и ПЦР. За последние сутки провели 4110 исследований.