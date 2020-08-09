36-летний пациент скончался от коронавируса в Челябинской области

Всего с COVID-19 за сутки умерло 4 южноуральца.

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На утро 9 августа в Челябинской области официально зафиксировано 12 714 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 93 из которых — за последние сутки. На лечении остаются 3695 пациентов. Подробнее сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«Все пациенты, находящиеся на лечении в больницах, получают необходимое лечение. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию. 42 пациента переведены в больницы других регионов по месту прописки»,— сообщили в ведомстве.

За сутки из больниц области выписали 48 человек. Всего за время пандемии выздоровели 8697 пациентов. 279 пациентов скончались, 4 из которых — за последние сутки.

«От коронавируса погиб пациент 36 лет. От других причин: атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 79 лет; миелодиспластический синдром, рефрактерная анемия (ковид сопутствующий) — пациент, 57 лет; болезнь Бехтерева, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 56 лет»,— добавляют в региональном Минздраве.

Всего в регионе методами ИФА и ПЦР проведено 427 924 тестов на наличие коронавирусной инфекции. 3727 тестов провели за последние сутки.