Информацию о коронавирусе в перинатальном центре прокомментировали представители минздрава

Заражение было выявлено у одного из сотрудников около двух недель назад.

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В министерстве здравоохранения Челябинской области прокомментировали информацию о заражении коронавирусом одного из сотрудников перинатального центра. По информации СМИ, из учреждения выписали пациенток, контактировавших с зараженным человеком.



Данную информацию подтвердили в пресс-службе минздрава региона. По словам представителя ведомства, сам эпизод произошёл около двух недель назад. После этого были проведены все необходимые мероприятия, а у контактных лиц не обнаружили инфекцию.

«По данному случаю на время карантина три пациентки были выписаны на постоянное наблюдение и патронаж по месту жительства, они ежедневно на связи со своими врачами, чувствуют себя хорошо. По утвержденному алгоритму действий, сотрудники медучреждения передают всю информацию Роспотребнадзору, последние должны выдать предписание на забор мазков на ковид и организовать работу с гражданами на местах», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе минздрава.

Уже во вторник, 30 июня, в центре закончится срок двухнедельных карантинных мероприятий. При этом у всех поступающих женщин берётся анализ на COVID-19.

Напомним, по официальным данным оперативного штаба на понедельник, 29 июня, в Челябинской области подтверждено 149 новых случаев коронавируса. 36 человек за прошедшие сутки были выписаны из больниц.