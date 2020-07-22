133 новых заболевших коронавирусом зарегистрировано за прошедшие сутки

От COVID-19 умерла 74-летняя женщина.

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На Южном Урале число больных коронавирусом увеличилось до 10 628 человек. За сутки, согласно официальным данным министерства здравоохранения прирост составил 133 жителя области. При этом за этот же период из больниц были выписаны 113 человек.



«Больных COVID-19 — 3 653 человека. За прошедшие сутки выписаны 113 человек. Всего 6 707 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 363 106. За прошедшие сутки — 3 817 тестов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

От коронавируса в качестве основного заболевания умер один человек — 74-летняя женщина. Ещё у 3 умерших COVID-19 был обнаружен как сопутствующее заболевание.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19: пациентка, 74 года. От других причин: сахарный диабет, атеросклеротическая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 57 лет, сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, аорты, ковид сопутствующий — пациентка, 57 лет, атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 73 года»,— добавили в минздраве.

Напомним, в Челябинской области до 26 июля функционирует режим повышенной готовности. Также действует обязательный масочный режим, предполагающих ношение индивидуальной защиты в общественных местах.

По всем вопросом о COVID-19 в регионе работает сайт коронавирус74.рф. Также узнать всю важную информацию можно по телефону горячей линии: 8 (351) 240-15-16.