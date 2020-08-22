277 южноуральцев выздоровели от коронавируса за сутки

На лечении остаются более 2880 человек.

Послушать 00:00

Количество больных коронавирусом в Челябинской области снижается. На сегодняшний день, 22 августа, в регионе зафиксировано 13 744 случая заражения COVID-19, то есть за последние сутки заболело 75 человек. Подробнее сообщили в пресс-службе Минздрава.

«В больницах на сегодняшний день находятся 2889 человек, они получают все необходимое лечение. 277 человек выписали за сутки, всего выздоровело 10482 пациента»,— рассказали в ведомстве.

Статистика смерти пациентов с коронавирусом остаётся по-прежнему высокой: за сутки в регионе скончалось четверо человек.

«От следующих причин скончались: атеросклеротическая болезнь сердца, сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 76 лет; острый инфаркт миокарда, атеросклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 73 года; сахарный диабет, нефропатия, хроническая почечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациент, 62 года; атеросклеротическая болезнь сердца, диффузный мелкоочаговый атеросклероз (ковид сопутствующий) — пациент, 78 лет»,— добавили в Минздраве.

За прошедшие сутки методами ИФА и ПЦР проведено 3945 тестов COVID-19, всего южноуральцы за весь период пандемии сдали 472271 тест.