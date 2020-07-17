Число больных COVID-19 возросло до 9 931 человека

Лечиться от инфекции продолжает 3 391 южноуралец, сообщает минздрав.

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До 9 931 человека выросло общее число больных коронавирусом в Челябинской области за весь период пандемии. Такие данные на утро пятницы, 17 июля, приводит областной минздрав. По информации ведомства, за прошедшие сутки было подтверждено 145 новых случаев COVID-19, а всего лечение от болезни проходят 3 391 южноуралец.



«За прошедшие сутки выписаны 73 человека. Всего 6 296 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 346 553. За прошедшие сутки — 4 122 теста»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Вновь зафиксировано 4 смерти жителей области с коронавирусом. При этом от самого ковида не умер ни один человек, у всех инфекция была сопутствующим заболеванием. Возраст погибших: от 60 до 83 лет.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: диффузный кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациентка, 69 лет, цирроз печени, печеночно-клеточная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 60 лет, атеросклеротический кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 83 года, хроническая обструктивная болезнь легких, ковид сопутствующий — пациент, 78 лет»,— добавили в ведомстве.

Напомним, в четверг, 16 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений. Теперь в регионе разрешено работать ресторанам, салонам красоты, баням и аттракционам. Все объекты должны функционировать только в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Также, несмотря на послабления в ограничениях, в области до 26 июля продолжает действовать режим повышенной готовности. Помимо этого, сохранился и обязательный масочный режим для мест массового скопления людей.