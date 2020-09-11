Еще 4 школьника заболели коронавирусом в Челябинской области

Всего COVID-19 подтвердился у 77 южноуральцев.

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Ещё 77 новых случаев коронавируса выявлено в Челябинской области за прошедшие сутки. Четверо из них — школьники. Общее число больных COVID-19, по данным регионального минздрава, возросло до 15 225.



«Больных COVID-19 — 2 716 человек. За прошедшие сутки выписаны 31 человек. Всего 12 052 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 540 825. За прошедшие сутки — 3 463 тестов»,— рассказали «Первому областному» представители минздрава региона.

На уровне прошлого дня держится статистика по закрытым на карантин классам. Напомним, ранее появилась информация о новых случаях в Копейске, однако в утренней статистике минздрав не подтвердил эти данные.

«Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 4»,— добавили в ведомстве.

Также, согласно официальной статистике, на стабильном уровне держится и количество погибших. У всех ковид зафиксирован как сопутствующее заболевание.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. от COVID-19 — 0 пациентов. от других причин: атеросклеротическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 79 лет; сахарный диабет с осложнениями, инфекционно-токсический шок, ковид сопутствующий — пациентка, 65 лет; гипертоническая болезнь с поражением сердца и почек, хроническая почечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 80 лет; атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 88 лет»,— сообщили в министерстве здравоохранения.

Напомним, режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 20 сентября. Также сохраняется и обязательный масочный режим в общественных местах. По вопросам о коронавирусе работает горячая линия минздрава: 8 (351) 240-15-16.