Более двухсот южноуральцев, переболевших коронавирусом, выписали за минувшие сутки

Инфекцию подхватили 136 человек.

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136 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области. Всего в регионе зафиксировано 8265 случаев заболевания COVID-19. Подробнее сообщили в пресс-службе обласного Минздрава.

«На сегодняшний день в больницах Челябинской области с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 3164 человека. Они получают все необходимое лечение. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также по звонкам, поступающим на горячую линию»,— рассказали в ведомстве.

4897 пациентов выписали из больниц, 201 из которых — за последние сутки. 42 человека переведены в медицинские учреждения других регионов по месту прописки.

«За минувшие сутки умерло 3 человека: сочетанный атеросклеротический порок клапанов (ковид сопутствующий) — пациент, 86 лет; острое нарушение мозгового кровообращения (ковид сопутствующий) — пациентка, 98 лет; хронический нефрит, хроническая почечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 71 год»,— добавили в Минздраве.

Задать интересующие вопросы о коронавирусной инфекции можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Челябинской области: 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Также Минздрав напоминает о соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер, социального дистанцирования, а также о важности ношения масок в общественных местах. Южноуральцам старше 65 лучше оставаться дома, поскольку они являются наиболее уязвимой категорией граждан.