Они продолжают улыбаться: фоторепортаж «Один день из жизни сотрудника скорой помощи»

Марина Власова провела рабочую смену с медиками Копейска.

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Распространение коронавирусной инфекции по всей России продолжается. Статистика заболеваемости растет, а это значит, что на врачей ложится еще большая нагрузка.Сегодня фотокорреспондент сайта «Первый областной» побывала на Станции скорой медицинской помощи города Копейска и увидела, как готовятся к вызову к больным медработники.

Количество вызовов врачей больными на дом растет с каждым днем. Медсестра Анастасия Корик и фельдшер Татьяна Шерстнева выполняют примерно по 10 выездов в день.При таком графике времени на отдых у медработников совсем не остается. Но они не жалуются, так как понимают всю важность их работы в нынешнее время.

Не просто и переодеваться в защитные костюмы. В день им приходиться надевать защиту около 10 раз.

На каждый вызов медики получают новый набор «защитной униформы», который готовит для них Эльвира Анатольевна, медсестра кабинета комплектации.

Набор состоит из защитного комбинезона, щита, маски, перчаток и, на всякий случай, маски для больного.В день Эльвира Анатольевна готовит около 50 наборов защитных костюмов — главное, сделать с запасом, чтобы хватило.

После каждого вызова защитный костюм обязательно утилизируется.





Единственное пожелание от врачей к жителям — не пренебрегать ношением маски. Это элементарное средство защиты поможет минимизировать риски заражения, а следовательно, сделает и жизнь медработников чуть легче. Герои фоторепортажа как один надеются, что все это скоро закончится.