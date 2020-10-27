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Сегодня фотокорреспондент сайта «Первый областной» побывала на Станции скорой медицинской помощи города Копейска и увидела, как готовятся к вызову к больным медработники.
Количество вызовов врачей больными на дом растет с каждым днем. Медсестра Анастасия Корик и фельдшер Татьяна Шерстнева выполняют примерно по 10 выездов в день.
При таком графике времени на отдых у медработников совсем не остается. Но они не жалуются, так как понимают всю важность их работы в нынешнее время.
Не просто и переодеваться в защитные костюмы. В день им приходиться надевать защиту около 10 раз.
На каждый вызов медики получают новый набор «защитной униформы», который готовит для них Эльвира Анатольевна, медсестра кабинета комплектации.
Набор состоит из защитного комбинезона, щита, маски, перчаток и, на всякий случай, маски для больного.
В день Эльвира Анатольевна готовит около 50 наборов защитных костюмов — главное, сделать с запасом, чтобы хватило.
После каждого вызова защитный костюм обязательно утилизируется.