Челябинская область закупит необходимые лекарства для борьбы с коронавирусом

Некоторое время назад в регионе отмечалась нехватка таких препаратов

Челябинская область закупит дорогостоящие препараты для лечения коронавирусной инфекции, которые должны бесплатно отпускать пациентам. Ранее южноуральцы жаловались на нехватку этих лекарств. В ближайшее время регион закупит необходимые препараты и передаст в поликлиники, сообщила 22 октября первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Еще неделю назад была дефектура на рынке по бесплатным лекарствам. Например, не было фавипиравиров (антивирусный препарат. — Прим. ред.), мы их не могли купить, а сегодня они уже закуплены за счет федерального бюджета. И все поликлиники эти препараты получают. На заседании правительства Татьяна Голикова сказала, что еще 4,1 миллиарда рублей выделяется на обеспечение лекарственными средствами. На эти дополнительные деньги мы еще закупим препараты, чтобы ноябрь и декабрь работать без перебоев. Препараты есть основные, люди их получают»,— уточнила Ирина Гехт.

Напомним, власти Челябинской области возвращают практику бесплатного тестирования на ковид бессимптомных больных. Сдать ПЦР-тест на «корону» сегодня можно в центре Челябинска, на пешеходной Кировке. Карета скорой помощи с медиками на борту стоит неподалеку от нулевой версты. Анализ можно сдать с 10:00 до 15:00 часов ежедневно.

В ближайшие выходные, 23 и 24 октября, прививки все еще можно поставить в крупных ТРК области. Приводим полный перечень адресов и график работы прививочных пунктов на нашем сайте. А также перечень пунктов, где можно привиться ночью.