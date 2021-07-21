Челябинская область преодолевает дефицит вакцины от коронавируса

Регион возвращается к плановым темпам прививочной кампании

Регион преодолевает дефицит вакцины от коронавируса, который наблюдался на прошлой неделе, и возвращается к плановым темпам вакцинации. Об этом в среду, 21 июля, на брифинге для журналистов рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По словам политика, с момента начала прививочной кампании Челябинская область получила более 686 тысяч компонентов вакцины от коронавируса. Это порядка 42,5 процента от общей потребности области в профилактических препаратах. Большая часть поступившей вакцины — «Гам-КОВИД-Вак», известная под торговой маркой «Спутник V». Кроме того, у южноуральцев была возможность привиться «ЭпиВакКороной» (получено около 17 тысяч доз) и «КовиВаком» (регион получил 7,8 тысячи доз).

«97 процентов поступившей вакцины уже использовано. Совершенно точно: нам ее не хватает для сохранения темпов прививочной кампании. Но на днях мы получили две большие партии из Москвы. Думаю, что темпы вакцинации нарастут. Во всех муниципалитетах вакцина уходит с колес. Чтобы выдерживать темпы вакцинации, региону необходим запас в 70—90 тысяч доз», — рассказала Ирина Гехт.

На этой неделе вакцинация населения продолжается в поликлиниках, ТРК, в садах и во дворах. Прививку от коронавируса поставили более полумиллиона южноуральцев. Для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились около 1,8 млн жителей области.

Также Ирина Гехт рассказала о риске переболеть коронавирусом после того, как человек поставил прививку. На сегодня в регионе на больничной койке после инъекции оказались 578 человек. И о том, что средний возраст пациентов ковидной реанимации снизился до 45 лет.

Накануне, 20 июля, в Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превысило три сотни человек.