Мэрия определит границы леса в новых микрорайонах Челябинска

Поставить зеленые насаждения на кадастровый учет потребовал застройщик

Администрация Челябинска определит границы лесов рядом с жилыми комплексами «Ньютон» и «Тополинка» на северо-западе Челябинска. Постановление о подготовке документации по планировке территории в Центральном и Калининском районах появилось на сайте мэрии на прошлой неделе. Речь идет о территории в границах проспекта Героя России Родионова, улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева. Рядом с лесом строится центр олимпийской подготовки по хоккею.

Информацию на аппаратном совещании подтвердил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

«Целью разработки градостроительной документации является определение границ городских лесов и придание им соответствующего статуса в градостроительных документах, а также определение возможности строительства исключительно социальных объектов на территориях, которые не заняты лесом», — сообщил Павел Крутолапов.

Инициатором разработки проекта планировки территории выступает известный в Челябинске застройщик «Икар». ИА «Первое областное» направило запрос в пресс-службу компании о планах по застройке рядом с лесом на северо-западе города. На момент публикации материала ответ не поступил.

ООО Специализированный застройщик «Строительная компания „Икар“» зарегистрировано в 2018 году в Челябинске. Учредителем этой организации и ряда других строительных и торговых компаний является ООО «Специализированный застройщик „Икар“». В Челябинске «Икар» построил жилые комплексы «Территория» (улица Овчинникова), «Вместе» (улица Дмитрия Неаполитанова), «Восход» (улица 2-я Эльтонская), «Дом на Бажова» (улица Подольская) и «ДомА» (перекресток улиц Колсанова и Омской). В 2020–2021 годах СК подавала заявки на шесть муниципальных аукционов, победив во всех из них в качестве единственного участника. Застройщик получил пять контрактов на передачу квартир для детей-сирот и один на передачу помещения для детского сада. Общая сумма договоров — почти 1 млрд рублей.