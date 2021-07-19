Еще 1522 человека привились от коронавируса в ТРК Челябинской области в выходные

В будние дни вакцинация продолжается в поликлиниках

В Челябинской области продолжается антиковидная прививочная кампания. В минувшие выходные мобильные бригады медиков дежурили в ТРК шести городов. Прививку от от коронавируса получили 1522 южноуральца, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«В выходные медики работали в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Чебаркуле и Кыштыме. Прививку от коронавируса получили 1522 южноуральца», — говорят в ведомстве.

На днях Челябинская область получила очередную партию вакцины — 45 600 тысячи доз «Спутника V». В будние дни вакцинация продолжается в поликлиниках.

Ранее кардиологи из Челябинска назвали три опасных последствия коронавируса для сосудов и сердца и призвали стоящих на диспансерном учете людей прививаться.