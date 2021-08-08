В Челябинской области 360 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остается 6031 пациент

На утро 8 августа в Челябинской области официально зарегистрировано 77779 случаев заболевания коронавиурсом. Согласно статистике регионального министерства здравоохранения, за сутки заболели 360 южноуральцев.

«В ковидных госпиталях остается 6031 пациент. Они получают все необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, у которых отсутствуют клинические признаки или хронические заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в пресс-службе Минздрава.

Всего с начала пандемии выздоровели 68159 южноуральцев, за прошедшие сутки из больниц выписаны 287 человек.

«За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 17 человек»,— добавили в ведомстве.

С начала пандемии медики провели 2 928 583 исследований на коронавирус методами ИФА и ПЦР. За прошедшие сутки анализы сдали 14423 жителя Челябинской области.

Напомним, в эти выходные южноуральцы могут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона. Список адресов и график работы передвижных лабораторий смотрите в нашем материале.