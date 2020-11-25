В Челябинской области стартует вакцинация жителей от коронавируса

Решение было озвучено на заседании оперативного штаба.

В Челябинской области начинается вакцинация жителей от коронавируса. О таком решении на заседании оперативного штаба объявил губернатор Алексей Текслер. Первая партия вакцины от COVID-19 поступит на Южный Урал уже в декабре этого года, а в первую очередь прививку поставят людям из группы риска: медикам и соцработникам, учителям и преподавателям университетов и колледжей, а также полицейским.



«Правительство Челябинской области заключило соглашение с Минздравом РФ о поставке в наш регион первой партии вакцины — 3 000 штук, а также определили медицинские организации, в которых будет проходить вакцинация. Это 69 учреждений: районные, городские, областные клиники», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства Челябинской области.

На заседании оперативного штаба губернатор дал поручение проверить готовность всех организаций, участвующих в процессе, к вакцинации. Помимо этого, Алексей Текслер поручил министерству здравоохранения обеспечить наличие необходимого объема медикаментов.

«Важнейшая задача — это наличие необходимого объема медикаментов, плюс надо уже заниматься обеспечением медикаментов на начало следующего года, особенно на январь. До конца года по многим позициям мы обеспечены, но этого недостаточно, учитывая, что январь — месяц праздничный, нужно заранее подготовиться к этому процессу»,— сказал Алексей Текслер.

Отметим, по информации оперативного штаба, на утро среды, 25 ноября, в Челябинской области выявлен 241 новый случай коронавируса. Общее число заболевших за весь период пандемии составляет 25 306 человек.