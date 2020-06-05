3 600 южноуральцев заразились коронавирусом в Челябинской области.

Три человека скончались от заболевания.

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Ровно 3 600 человек заразились коронавирусом за период пандемии в Челябинской области. Прирост ко вчерашнему дню составил +131 человек, сообщили «Первому областному» в Минздраве региона. При этом 111 человек было выписано из больниц, а всего лечение продолжают 1 884 южноуральца.



«На утро 5 июня в регионе подтверждены 3600 случаев заболевания COVID-19 (+ 131 новое подтверждение ко вчерашнему дню). Больных COVID-19 — 1884 человека. За прошедшие сутки выписано 111 человек. Всего 1651 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 13 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— сообщили в региональном минздраве.

Подскочила вверх и динамика погибших. За прошедшие сутки в Челябинской области скончались 3 человека, все они старше 60 лет и причиной всех трех смертей стал COVID-19.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека от COVID-19: пациент, 68 лет; пациентка, 65 лет; пациент, 72 года»,— добавили в министерстве здравоохранения.

Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, где получают все необходимое лечение. Те, у кого нет клинических проявлений и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Напомним, в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Минздрав напоминает, в общественных местах необходимо находится в маске и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию. Без крайней необходимости советуют не покидать дом, чтобы оградить себя и близких от инфекции.