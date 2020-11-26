В Челябинске ГКБ № 2 вернулась к плановой работе

Меньше месяца назад в здании взорвался кислородный баллон.

Пострадавшая от взрыва ГКБ № 2 Челябинска приступила к плановой работе. Сегодня, 26 ноября, в здании начался приём пациентов преимущественно кардиологического и терапевтического профиля. О возобновлении работы больницы «Первому областному» рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.



«Проведена огромная работа по восстановлению помещений больницы после ЧП. Жесткие сроки, поставленные Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, по введению учреждения в строй, никак не отразились на качестве. Мы очень благодарны за поддержку, которую нам оказали областные и городские власти. С радостью принимаем своих пациентов», — рассказала главный врач МАУЗ ГКБ № 2 Ольга Поздеева.

На сегодня в состав ГКБ № 2 входят две поликлиники на 1 200 посещений в день, круглосуточный стационар на 96 коек и дневные стационары по восьми профилям. Именно в «двойке» работает единственное в городе детское ортопедо-травмотологическое отделение.

Напомним, взрыв в ГКБ № 2 прогремел 31 октября этого года. Он случился из-за возгорания кислородной станции. Помимо медучреждения пострадала и рядом стоящая многоэтажка.