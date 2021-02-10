Тема коронавируса была первой, которую губернатор Челябинской области обсудил на совещании с главами муниципальных образований в среду, 10 февраля. Алексей Текслер назвал условия, при которых возможно снятие новых ограничений.
«В регионе достаточно стабильная ситуация по ковиду, есть устойчивый тренд на снижение динамики распространения инфекции. Сейчас основная наша задача — закрепить этот тренд, в первую очередь благодаря вакцинации, и двигаться к снятию оставшихся ограничений. Мы намерены это делать достаточно активно», — заявил глава региона.
На данный момент Челябинская область остается одним из лидеров в России по числу проводимых ПЦР-тестов среди населения. Сдать анализ сегодня совершенно бесплатно можно в поликлинике по месту жительства, а по выходным — в крупных ТРК региона.
Область поэтапно восстанавливает профильную медицину. Если на пике заболеваемости в регионе было развернуто более 8,7 тысячи ковидных коек (большую часть их них открывали на базе непрофильных отделений), то сейчас их количество сократили до 3,5 тысячи. В регионе идет активная выписка коронавирусных пациентов. Переносить ковид многие пациенты стали гораздо легче.
Также активно проводится массовая вакцинация граждан. В область уже поступило 67 тысяч доз вакцины, в ближайшее время ожидается еще 21 тысяча доз. Привиты более 35 тысяч южноуральцев. Алексей Текслер попросил глав территорий обновить списки желающих сделать прививку и проверить готовность медучреждений к приему вакцины.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом