Алексей Текслер анонсировал снятие новых ограничений по коронавирусу

Губернатор Челябинской области пояснил, при каких условиях это возможно

«В регионе достаточно стабильная ситуация по ковиду, есть устойчивый тренд на снижение динамики распространения инфекции. Сейчас основная наша задача — закрепить этот тренд, в первую очередь благодаря вакцинации, и двигаться к снятию оставшихся ограничений. Мы намерены это делать достаточно активно»,

— заявил глава региона.

