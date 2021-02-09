В Челябинской области стало меньше тяжелых случаев коронавируса, в том числе ковидных пневмоний. Южноуральцы все чаще переносят новую инфекцию на ногах. Об этом во вторник, 9 февраля, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
«Коронавирус все чаще проходит в бессимптомной и в легкой форме. Снижается число ковидных пневмоний. Около 60% всех пациентов, которые проходят компьютерную томографию, получат хороший результат обследований — их легкие без патологии», — говорит Ирина Гехт.
Также снижается число обращений в пункты неотложной помощи. За минувшие сутки по всей области было всего 1439 обращений, половина из них — в Челябинске.
Между тем наш регион получил дополнительно из федерального бюджета 46 млн рублей на лекарства от коронавируса для пациентов, которые лечатся дома. На федеральные деньги лекарствами обеспечены 22 тысячи южноуральцев, на областные — еще 32 тысячи человек.
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