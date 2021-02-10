Накануне в Челябинской области провели более 6,5 ПЦР-тестов на коронавирус. И 266 челябинцев получили положительный результат. На этот раз среди заболевших нет ни одного школьника.
Всего, по данным официальной статистики, на Южном Урале диагноз «коронавирус» выставлен 47 тысячам 929 пациентам.
«Во вторник с больничного по коронавирусу выписаны 499 пациентов. Эта цифра опять превышает количество зараженных за сутки. Всего с начала пандемии болезнь победили 38,5 тысячи человек», — сообщает Минздрав Челябинской области.
За прошедшие сутки умерли 14 человек с диагнозом «коронавирус»: девять — от самой инфекции, еще пять — от сопутствующих заболеваний.
Ранее власти Челябинской области заявили, что процент тяжелых случаев и число пациентов с ковидной пневмонией все меньше. Южноуральцы стали гораздо чаще переносить болезнь на ногах.
Прививку от коронавируса уже поставили более 35 тысяч южноуральцев.
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