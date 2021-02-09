На Южном Урале продолжается массовая вакцинация против коронавируса. Профилактическую прививку получили около 35 тысяч южноуральев, причем более 10,5 тысячи уже привиты двумя компонентами.
«Сейчас мы делаем акцент на вакцинации пожилых людей старше 60 лет. Кроме того, активно прививаются сотрудники крупных южноуральских предприятий. Если на предприятии есть холодильное оборудование, мы отгружаем вакцину туда напрямую», — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
На прошлой неделе Челябинская область получила 34 тысячи 650 доз вакцины «Спутник V». А на этой неделе регион ждет поставку еще 27 тысяч доз «Спутника V».
В среду, 10 февраля, по словам Гехт, пройдет большое федеральное совещание, на котором каждому региону озвучат свой объем вакцинации, необходимый для создания коллективного иммунитета. Теоретически в области нужно привить 60% людей старше 18 лет, не болевших коронавирусом. Тогда инфекция отступит.
Все о вакцине и вакцинации в Челябинской облати по этой ссылке.
Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 9 февраля читайте в нашем отдельном материале.
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