67 новых случаев заболевания коронавирусом выявили за сутки в Челябинской области

Ещё два пациента с коронавирусом скончались.

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На сегодняшний день, 23 мая, в Челябинской области зарегистрировано 2199 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки инфекцию выявили у 67 южноуральцев. Подробнее сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в больницах с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 1343 человека. Они размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— сообщили в ведомстве.

819 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 10 человек переведены в больницы других регионов по месту прописки.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека. Пациентка 68 лет, ковидная пневмония, и пациентка 75 лет, злокачественное новообразование, терминальная стадия (COVID-19 сопутствующий)»,— добавили в Минздраве.

Напомним, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Режим самоизоляции в Челябинской области действует до 31 мая 2020 года. А это значит, что все ранее введённые ограничения продолжают действовать. Кроме того, в регионе введён обязательный масочный режим.