Названо условие неуязвимости человечества к коронавирусу

Об этом сообщил главный эпидемиолог Минздрава РФ.

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Неуязвимость общества к коронавирусу появится в том случае, если будет вакцинировано 95 процентов населения. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

«При инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи единственное средство, которое может остановить развитие эпидемии, это вакцинация с широким охватом населения. Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции»,— сказал учёный.

В этом случае, по словам академика РАН, вирус не будет распространяться, потому что не найдёт благоприятную почву для размножения и закрепления.

Кроме того, по его словам, говорить о том, что люди защищены от коронавируса, можно будет в том случае, если коллективный иммунитет будет около 60-70 процентов.

«60-70 процентов — это тот уровень, который позволит сказать, что если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц. По крайней мере с гораздо меньшей активностью и интенсивностью будет развиваться эпидемический процесс в такой группе»,— добавил Николай Брико.

В этом случае можно будет с большей уверенность снимать введённые ограничения. А пока специалист настоятельно рекомендует соблюдать дистанцию и самоизоляцию, а также носить маску в общественных местах и следить за личной гигиеной.