643 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Челябинской области

Ещё один инфицированный человек скончался.

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На сегодняшний день. 2 мая, в Челябинской области официально подтверждено 643 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки прибавилось 65 новых случаев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«На сегодняшний день больных COVID-19 — 560 человек. Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— сообщили в ведомстве.

69 из подтверждённых выздоровели и выписаны из больниц. 7 человек переведены в медицинские учреждения в другие регионы Российской Федерации по месту прописки.

«За прошедшие сутки умер 1 человек. Пациент 68 лет, легочная недостаточность (COVID-19 сопутствующее)»,— уточнили в Минздраве.

Всего за минувшие сутки специалистами было проведено около 3,4 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции.

Напоминаем, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

В Челябинской области продолжают действовать введённые ограничения до 12 мая. Редакция сайта «Первый областной» напоминает о необходимости оставаться дома, ведь только так можно остановить распространение инфекции.