140 новых случаев заболевания COVID-19 и две смерти: статистика за последние сутки в Челябинской области

В больницах находятся более 1500 южноуральцев.

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На сегодняшний день, 31 мая, в Челябинской области зарегистрировано 3018 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки тесты показали положительный результат у 140 южноуральцев. Подробнее рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в больницах с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 1569 человек. Инфицированные находятся в городских больницах в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— сообщили в ведомстве.

65 южноуральцев выздоровели и выписаны из больниц за последние сутки. Всего выздоровело 1323 человек. 12 пациентов переведены в больницы других регионов по месту прописки.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека: пациент 35 лет — от COVID-19, а также пациентка 63 лет от других причин: хроническая болезнь почек, хроническая сердечная недостаточность, терминальная стадия поражения почек (ковид сопутствующий)»,— добавили в Минздраве.

Напомним, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Режим повышенной готовности в регионе продлён до 14 июня. Это значит, что во избежание распространения коронавирусной инфекции лучше оставаться дома. А выходить на улицу только в случае необходимости и обязательно надевать маску в общественных местах. Не только во избежание штрафа, но и для того, чтобы не подхватить инфекцию.