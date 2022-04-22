В Челябинской области 188 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 22 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 8 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 188 положительных результатов, среди заболевших есть 23 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 326 тысяч 102 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 22 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 227 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 313 тысяч 350 южноуральцев. На лечении остаются 3 тысячи 880 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о шести скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавируса умерло 9764 человека.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Челябинской области, несмотря на снижение заболеваемости, остается неблагополучной. По прогнозам инфекционистов, через полтора месяца в регионе ожидается шестая волна COVID-19.

На сегодня в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом «стелc-омикрон». Появления других новых штаммов в ближайшее время не предвидится.

Врачи призывают не затягивать с прививкой. Сделать ее можно в поликлинике по месту жительства, в том числе в выходные. К тому же в Челябинской области изменили схему ревакцинации от коронавируса. Гоняться за «Лайтом» не имеет смысла. Подстегивать иммунитет можно и «Спутником V» с разницей в полгода.